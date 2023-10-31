47/2010’lu Kamu Görevlilerinin Maaş Artışı geriye dönük yatırıldı

Başbakan Ünal Üstel ile kamu görevlileri arasında uzlaşıya varılan 47/2010 sayılı yasa kapsamında kamuda işe giren çalışanlara verilen Temmuz ayına ait geriye dönük ek artış bugün maaşlar ile birlikte hesaplara yatırıldı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden yapılan açıklamaya şöyle;

“47/2010 sayılı yasa kapsamında; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III ve II baremlerinde çalışanlara % 4 ve %3.30 oranında ek artış, bugün Ekim ayı maaşlarına yansıtıldığı gibi, geriye dönük Temmuz ayı artışı da hesaplara yatırılmıştır.”