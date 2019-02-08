Kartal’da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısı artıyor
İstanbul Kartal’da bir binanın çökmesi sonucu ölü sayısı artıyor.
08/02/2019
Arama kurtarma ekipleri olay yerinde yaralılara ulaşmak için yoğun çalışma sürdürüyor.
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini açıkladı.
Soylu, Kartal’da çöken binanın çevresinde incelemelerde bulunurken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
Bakan Soylu, göçüğün ardından yaklaşık 31 saattir ekiplerin büyük bir gayretle çalışmasını sürdürdüğünü belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Soylu, yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.