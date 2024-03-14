475 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 12 kişi tutuklandı

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14/03/2024

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475 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 12 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, 475 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 12 kişi tutuklandı.

Asayiş denetimleri kapsamında ülkede ikamet izinsiz tespit edilen 8 kişi, şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi ve kullanımındaki GKRY plakalı aracı gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerindeyse, toplam 1957 araç sürücüsü kontrol edildi; çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 sürücü tutuklanırken 45 araç da trafikten men edildi.

Raporlar, 256 kez yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16 kez alkollü içki tesiri altında, 1 kez sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 11 kez emniyet kemeri takmadan, 20 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez sigortasız araç kullanmak, 75 kez sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 kez trafik ışıklarına uymamak, 3 kez kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 84 kez de diğer trafik suçlarından uygulandı.

14/03/2024 15:30
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TAGS: haber, kıbrıs
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