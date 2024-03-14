Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, 475 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 12 kişi tutuklandı.

Asayiş denetimleri kapsamında ülkede ikamet izinsiz tespit edilen 8 kişi, şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi ve kullanımındaki GKRY plakalı aracı gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerindeyse, toplam 1957 araç sürücüsü kontrol edildi; çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 sürücü tutuklanırken 45 araç da trafikten men edildi.

Raporlar, 256 kez yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16 kez alkollü içki tesiri altında, 1 kez sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 11 kez emniyet kemeri takmadan, 20 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez sigortasız araç kullanmak, 75 kez sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 kez trafik ışıklarına uymamak, 3 kez kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 84 kez de diğer trafik suçlarından uygulandı.