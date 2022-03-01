476 yeni vaka 1 can kaybı!

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01/03/2022

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476 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte toplam 14 bin 924 test yapıldı, 476 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 335 kişi taburcu edildi.

208 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 10 kişi Lefke bölgesindendir.

1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 476          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350

Toplam Vaka Sayısı: 68.741       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4072  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1660     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259  

01/03/2022 18:24
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TAGS: 476 yeni vaka 1 can kaybı!
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