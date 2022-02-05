476 yeni vaka 1 can kaybı!

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05/02/2022

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476 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.281 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 602 kişi taburcu edilmiştir.

230 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 73 kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 476      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229  

Toplam Vaka Sayısı: 58.057      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5072   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3791       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122642

05/02/2022 19:01
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TAGS: 476 yeni vaka 1 can kaybı!
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