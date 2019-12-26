Raif Denktaş ölümünün 34. yılında anıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, eski milletvekili, öğretim görevlisi ve müzisyen Raif Denktaş ölümünün 34. yılında kabri başında anıldı.

Aile kabristanlığında, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde Raif Denktaş için dualar okundu.

Duaların ardından Raif Denktaş’ın kardeşi DP Milletvekili Serdar Denktaş kısa bir konuşma yaparak, 2020 yılının trafik kazalarında can kaybı yaşanmayan ve ailelerin üzülmediği bir yıl olmasını temenni etti.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenleri de rahmetle anan Denktaş, ölümlü kazaların acısını bilen ve yaşayan bir aile olduklarını söyledi.

Abileri Raif’in anılarını aile içinde sürekli anlatarak bazen güldüklerini bazen de ağladıklarını ifade eden Denktaş,“Raif büyük değerdi. Çizdiği yolda devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

26/12/2019 15:05