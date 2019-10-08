Hong Kong'da maske yasağını ihlal eden 70 kişi gözaltına alındı

Channel News Asia'daki habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'da hafta sonundan bu yana uygulanan maske takma yasağını ihlal eden 12 ila 41 yaşlarındaki 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, cumadan bu yana protestolar sırasında en az 200 mağaza ve kamu binasının zarar gördüğünü ifade etti. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede 4 aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek, protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı. Yasağın duyurulmasından önce Hong Kong'da binlerce maskeli gösterici yürüyüş yapmıştı. "Maske takmak istiyorum" ve "Maske takmak suç değildir" şeklinde slogan atan göstericilere, trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak destek verdiği görülmüştü. Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

08/10/2019 16:49