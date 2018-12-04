Prodromu: Lute takvim koymadı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un müzakerelere ilişkin “hiçbir takvim koymadığı” iddiasında bulundu.

Rum Basını, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un müzakerelere ilişkin yapması öngörülen temaslar ve bu konuda KKTC ile Güney Kıbrıs’tan yapılan açıklamalara yer verdi.

Fileleftheros gazetesi: “Açıklamalarla Oynuyorlar – Her İki Taraf Ta Lute Gelene Kadar Açıklamalarla Güç Sarf Ediyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’un gelişinin iki hafta sonra olacağına ilişkin tahminlerin bulunduğunu hatırlatarak, bu süre zarfında tarafların karşılıklı açıklamalarının artmasının beklendiğini yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın müzakere süreci ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına yer verilirken, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün yaptığı açıklamada, “Lute’un herhangi bir takvim ortaya koymadığını” söylediği aktarıldı.

Habere göre Prodromu, “Lute’un, yıl sonuna kadar referans şartlarının tamamlanabileceğini söylediğini” belirterek, “Henüz aralık ayının başındayız. Ne zaman geleceğine dair bir takvim de yoktu” şeklinde konuştu.

Lute’un Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’le temasta bulunacağını ifade eden Prodromu şunları söyledi:

“Referans şartlarında anlaşmaya varmak için ne şekilde görüşeceğimizi göreceğiz. Müzakerenin ne hakkında olması gerektiğine dair Kıbrıs Rum tarafı olarak net bir görüşe sahibiz. Guterres çerçevesi, uzlaşılar vb. sürece ilişkin olarak ise, müzakerelerin en kısa sürede başlayabilmesi için referans şartlarının oluşturulması ve gerekli ön hazırlığın yapılmasının akabinde de, takvimler olmadan, en kısa sürede Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözüme ulaşmamız gerekiyor. Tüm bunlar, Türk tarafının, daha doğrusu Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri’nin koyduğu çerçeveyi gerçekten müzakere etme yönünde siyasi iradeye sahip olması halinde söz konusudur”.