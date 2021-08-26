48 yeni vatandaş
26/08/2021
Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınladığı karara göre 48 kişi daha KKTC vatandaşlığına alındı.
KKTC vatandaşlığına hak kazanan isimler şöyle:
- DURCU AVCI
- ESRA MİTHATOVA MEHMEDOVA
- HASAN KUŞ
- EVELINA KAGARMANOVA
- MERYEM DEMİRCAN
- IURIE PLETOSU
- AYŞENUR TAŞKIN
- MURAT BİCAN
- RIZA NARÇİN
- MEHMET EMİN ÖZTÜRK
- AYHAN HANÇER
- HATİCE YAĞMUR
- BARAN AKBAL
- MUHAMMED ALİ AKDENİZ
- ALİ ÇARPAK
- KADİR KARARTICIOĞLU
- FUNDA AÇIKGÖZ
- ÇAĞRI SUKGEN
- SEDEF KOCA
- MUSTAFA TEKDA
- AYŞE GİZEM KOCA
- SERGEN ŞAKALAK
- OLGAÇ ÇELİL
- ONURHAN GÜDER
- HAVVA ERMAN
- EBRU YOLDAŞ
- PROF.DR.CUMALİ SABAH
- SEMA DOLU
- İSMAİL AYGÜNER
- İBRAHİM BÜLBÜL
- EYYÜP DÜZDABAN
- EMRE AY
- MERVE GÖÇMEN
- SERAP DÖNMEZ
- ZELİHA ANMAZ
- CEMRE YAĞMUR GÜRDAL
- RAILYA SHARIPOVA
- DUYGU SÜRGÜLÜ
- CİHAN ÖZDOĞAN
- OKTAY YILDIZ
- ÖZGÜR TİRE
- HASAN ARI
- AYHAN KARAGÖL
- SERDAL DÖNMEZ
- TAYYİP METİN DURDU
- AYKUT DEDE
- FATMA BÜLBÜL
- RAMAZAN ELMACI