Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında Atina'da üçlü görüşme

19 Aralık’ta Atina’da “Diaspora” konularıyla ilgili üçlü bir görüşme gerçekleştirileceği haber verildi.

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16/12/2019

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında Atina'da üçlü görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında 19 Aralık’ta Atina’da “Diaspora” konularıyla ilgili üçlü bir görüşme gerçekleştirileceği haber verildi.
Alithia gazetesi, yurt dışında yaşamını sürdüren Yunanlıların Genel Sekreteri Yannis Hrisulakis’in, yaptığı açıklamada, üçlü görüşmede, üç ülke arasında bir de işbirliği memorandumu imzalanacağını söylediğini iletti.
Görüşmede, Mısır Diaspora ve Göçmenler Politikası Bakanı Nabila Makram, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ve Yunanistan’ın yurt dışında yaşamını sürdüren Yunanlılarla ilgili konularından sorumlu bakan yardımcısı Kostas Vlasis’in yer alacağı ifade edildi.

16/12/2019 12:55
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