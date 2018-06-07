Ali Koç İsviçre’ye gidiyor! UEFA çıkarması…

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, göreve başlar başlamaz yoğun bir tempo içerisine girerken, öncelikli sorunlar arasında UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması geliyor.

Gazete Habertürk’ün haberine göre; bu konuyla ilgili UEFA'yla toplantı yapmayı planlayan yönetim, şartların yumuşatılmasını isteyecek. Tarihi bir kongreyi geride bırakan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimini çok zorlu bir süreç beklerken, ilk icraat olarak dün Sarı-Lacivertliler'in yeni sportif direktörü Damien Comolli, istanbul'a getirildi. 7-8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi için kollar sıvanırken transfer çalışmaları da kısa sürede hızlanacak.

Fakat Fenerbahçe'nin UEFA ile Finansal Fair-Play çerçevesinde yaptığı anlaşmalar işleri çok daha zorlu hale getiriyor. Başkan Ali Koç ise FFP anlaşmasının şartlarını biraz olsun yumuşatmak adına İsviçre'ye giderek UEFA'yla toplantı yapmayı planlıyor.

UEFA'DAN HİBE İÇİN KOLAYLIK TALEBİ

Koç, Fenerbahçe'nin bir dernek olduğunu, 3 yılda bir seçim olduğunu ve kendilerinin yapacakları maddi katkının dışarıdan gelen yatırımcı ile aynı şey olmadığını UEFA'ya anlatacak ve bu yüzden kulübe yapacağı hibe için kolaylık isteyecek.

Buna karşılık Finansal Fair-Play anlaşmasının da gözden geçirilmesini talep edecek olan Fenerbahçe Yönetimi, yaptıkları şeyin futbolun ruhunu bozmak değil futbola katkı yapmak olduğunun altını çizecek.

Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi...Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol:” Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi, şimdi Ali Koç'la beraber omuzlarda geliyordu. Kariyeri yanlış tercihlerle dolu” dedi.İlgili Haberi Oku

EN ÖNEMLİ KONU BONSERVİS DENKLİĞİ

Denk bütçeyi sağlayacaklarının garantisini verecek olan Koç ve kurmayları özellikle kazanılan bonservis bedeli kadar harcama yapabilme kısıtlamasının kaldırılması için yoğun çaba gösterecek. Buradan bir sonuç alınacağına inanan Fenerbahçe Başkanı, bu şekilde takımı revize etme konusunda daha rahat hareket edebilmeyi hedefliyor. Anlaşma şartlarını yumuşatmayı hedefleyen ali Koç, yoğun temposunda en çok bu konu başlığına önem veriyor.