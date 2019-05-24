Tatar: 'Fatih geldi sıra Yavuz’da'

KKTC’nin yeni başbakanı Tatar, Hürriyet’e verdiği röportajda Türkiye ile tam işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyerek “Doğu Akdeniz’de hakkımızı yedirtmeyiz. Fatih sondaj gemisi, Kıbrıs’ın batısında Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde faaliyete başladı. Fatih’in kardeşi Yavuz’un da KKTC sularında faaliyete geçmesini bekliyoruz” dedi.

KKTC’nin yeni başbakanı Ersin Tatar, göreve gelmesi sonrasında ilk röportajını Hürriyet’e verdi ve anavatan Türkiye - yavru vatan KKTC ilişkilerinin, olması gerektiği gibi tam bir bütünlük içinde yaşanacağını söyledi. Hacettepe Tıp’tan geçen yıl mezun olan kızı Cansu’yu Ankara’ya göreve gönderdiğini belirten Tatar, “İşte etle tırnak budur. Kıbrıs sorununda, doğu Akdeniz’de, her konuda Türkiye ile tam işbirliği içinde olacağız. Açın haritaya bakın, Türkiye, mavi vatan (Doğu Akdeniz) ve KKTC. İşte büyük Türkiye budur” dedi.

AKINCI AYAR YAPMALI

KKTC’de hükümet krizini Halkın Partisi lideri Kudret Özersay’la kurduğu koalisyonla sona erdiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aynı görüşleri paylaşmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“50 sandalyeli parlamentoda koalisyon ortağımızla 30 sandalyeye sahibiz. Diğer partilerden de 5 milletvekili bizimle aynı görüşte. Meclisin büyük çoğunluğu, Kıbrıs müzakerelerinde artık Rumlarla federasyon dışında çözüm modellerinin masaya gelmesini istiyor. Türkiye’nin de talebi ve politikası bu yönde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 ay kaldı, Rumlarla federasyon isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis çoğunluğunun, yani bizlerin düşüncelerine değer vermeli ve kendi duruşuna kendi ayar yapmalı. ‘Ayar’ kelimesini terbiye anlamında söylemiyorum, Akıncı görüşlerini yeniden değerlendirmeli. Koalisyon ortağımız Halkın Partisi lideri, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a da teşekkür ediyorum. Ortağımızla Kıbrıs sorununda aynı fikirdeyiz. KKTC hükümetinde artık çatlak ses çıkmayacak, dışişleri bakanımız hükümetin tam desteğiyle hak ve çıkarlarımızı sonuna kadar savunacak.”

“Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan Rum zihniyetini kabul edemeyiz. Bölgedeki doğalgazda Türkiye’nin de Kıbrıslı Türklerin de hakkı var, bu hakkı yedirmeyiz. Fatih sondaj gemisi, Kıbrıs’ın batısında Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde faaliyete başladı.

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Fatih’in kardeşi Yavuz’un da KKTC’nin sularında faaliyete geçmesini bekliyoruz. KKTC sularını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdık. Açın haritaya bakın, Türkiye, mavi vatan doğu Akdeniz ve KKTC. İşte bu büyük coğrafya büyük Türkiye’dir.”

ASRIN SUYU, İKLİM DEĞİŞTİRECEK

“Türkiye ile KKTC’nin ekonomisini ayağa kaldıracak reformları gerçekleştireceğiz. KKTC’ye uygulanan ambargoları yenmek ve Türkiye’nin desteğiyle hayatı daha kolay kılmak bizim görevimizdir. Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Hârekatı sonrasında değil, öncesinde de Kıbrıs Türklerinin yanındaydı. Türkiye asrın projesiyle deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunu Kıbrıs’a taşıdı. Kıbrıs’ın çehresini, iklimini bile değiştirecek milyar dolarlık projeyi gerçekleştirdi.”

BABASI DİRENİŞTE YER ALMIŞTI

56 yaşındaki KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk direniş tarihinde önemli yere sahip bir aileden geliyor. 89 yaşındaki babası Rüstem Tatar, 1960’ta Rumlarla ortak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı’ydı. 1967’den 1974’e kadar Rauf Denktaş liderliğindeki Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ‘kasası’,1974 sonrasında Kıbrıslı Türklerin ilk Maliye Bakanı oldu.