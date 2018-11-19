Kemal Saraçoğlu Vakfı “Küçük Mucizeler” Sergisi Çarşamba günü açılıyor.

Vakıftan verilen bilgiye göre, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.00’de yer alacak serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yapacak.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı bünyesinde Kasım 2013’te kurulan “Yaşam Atölyesi” Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuklarının sosyal ve kültürel gelişimine destek olmak, moral ve enerjilerini yükseltmek amacı ile 5 yıldır faaliyet gösteriyor.

Sergi; “Çocuklar Yalnız Savaşamaz” düşüncesiyle kurulan atölyede, gönüllü eğitmenlerin, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocukları için düzenledikleri çeşitli etkinlikler sonucunda 2016-2018 dönemini kapsayan eserlerden oluşuyor.