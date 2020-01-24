Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği ve Kıbrıs YEDAM’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, dernek yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başçeri, sonrasında Kıbrıs YEDAM'ı inceleyerek, merkez uzmanları ile tanıştı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24/01/2020 12:46