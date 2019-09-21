Çin'in Yuan Hamlesi Fon Akışının Yönünü Değiştirecek

Merkezi Brüksel'de bulunan uluslararası merkezi menkul kıymetler deposu Euroclear Bank, geçen hafta Çin Merkezi Saklama Kuruluşu (CCDC) ile mutabakat anlaşması imzaladı.



Anlaşma ile sınır ötesi hizmetlerin geliştirilmesi ve nihayetinde Çin Bankalararası Tahvil Piyasası'nın daha fazla açılması için etkin bir bağ kurulması hedeflenirken, Çin yuanı cinsinden tahvillerin uluslararası finans piyasasında teminat olarak kullanılması da mümkün olacak. Bu adım, ilerleyen dönemde Çinli yatırımcıların yerel borçlarını diğer pazarlarda teminat olarak kullanmalarına da olanak sunacak.



Euroclear ile Çin arasındaki bu bağlantının başlamasının ise en erken 2020 yılının sonunu bulacağı belirtiliyor. Çin borçlarının ülke dışında teminat olarak kabul edilmesi, Çin yuanının uluslararasılaşması için önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor.



Euroclear'ın uluslararası yatırımcıların, Çin tahvil piyasasına erişmesi için bir bağlantı açma yönünde attığı bu adım ile yuan cinsinden borçların dünyanın herhangi bir yerinde teminat olarak kullanılmasının yolu açılacak.



Dünyanın en büyük menkul kıymetler depolarından biri olan Euroclearın bu hamlesi ayrıca, Çin'in kendi para biriminin küresel kullanımını teşvik etme ve finansal piyasalarına yabancı yatırımcı çekme çabalarına yönelik atılan en son adım olma özelliği taşıyor.

21/09/2019 12:19