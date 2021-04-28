495 kaçak göçmen ülkesine iade edildi 

Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak bulunan yabancı uyruklu 495 kişinin, kendi istekleri üzerine ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta yasadışı şekilde ikamet etmekte olan yabancı uyruklu 495 kişinin, Mayıs-Eylül 2020 döneminde kendi istekleri doğrultusunda ülkelerine gönderildiklerini yazdılar.

Habere göre, Rum İçişleri Bakani Nikos Nuris konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta yasadışı şekilde bulunan Gürcistan ve Hindistan vatandaşı 495 kişi için, 3’ü Gürcistan ve biri de Hindistan olmak üzere dört ayrı uçak seferi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Nuris, söz konusu kişilerin kendi istekleri sonrasında ülkelerine geri gönderildiklerini söyledi.

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28/04/2021 10:50