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Vadili’de, Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda seminer düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından seminer düzenleniyor

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07/10/2019

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Vadili’de, Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda seminer düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Vadili’de, Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda seminer düzenleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer, 10 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Vadili’de Hüseyin Topal kahvehanesinde, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörlere ilişkin olacak.

Ayrıca Dr. Zeliha İmamzade, pestisitlerle ilgili ilaçlama konusunda seminer katılımcılarına eğitim verecek. 

Açıklamada, seminerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu duyuruldu.

07/10/2019 12:33
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