Eralp Şerifoğlu istifa etti

Eralp Şerifoğlu Akova Vuda teknik direktörlüğü'nden istifa ettiğini açıkladı.

İşte Şerifoğlu'nun açıklaması....

Akova sorunlarla boğuşuyor Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği futbol takımına iki sezondur ben ve antrenör arkadaşlarım sevgi ve istekle hızmet etmeye çalıştık. Kulübümüzde yeni sezonda da,her şartta görevime devam etme kararım ve isteğim vardı. Tarihinin en başarılı sezonun ardından beklenmedik şansız sıkıntıların yaşanması ve sorunların bugüne kadar aşılamaması sonucunda, çok üzülerek görevimden ayrılma kararı aldım. Verilen emeklerin, kulüpcülüğün, forma sevgisinin anlamını bilen birisi olarak; Başta başarının mimarı furbolcu kardeşlerime,birlikte çalıştığımız Başkanlarım, tüm yöneticilerime,Takımımızı her zaman destekleyen Akovanın taraftarlarına, yemeklerimizi hazırlayan eşlere, annelerimize bizlere verdiğiniz destek sevgi ve güven için kalpten teşekkür ederim.İy ki sizleri tanımışım.Hakkımız varsa helal olsun. Unutmayın:Başka Akova Vuda yok...Sevgiyle kalın..