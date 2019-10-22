Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan,9 sergi perşembe günü açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan, 227 eserden oluşan 9 sergi, Perşembe günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, dokuz serginin açılışı, 24 Ekim Perşembe günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu ile saat 09.15'te Diş Hekimliği Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre Ordu Üniversitesi'nden Funda Altın ve Hatice Çöklü, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Bayazıt, Elif Beyaz, Emre Çalış ve Yasemin Kaplan, Erciyes Üniversitesi'nden Yunus Torun'un eserlerinden oluşan karma sergi; Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur'a ait 2 farklı kişisel sergi; Alman sanatçılar Gabriele Schaffartzık Kleffmann, Folke Lindenblatt Kretzschmar ve Karl Heinz Daxl'e ait karma sergi; Litvanyalı sanatçılar Mindaugas Juodis, Dijana Rudokiene'e ait karma sergi; Belaruslu sanatçılar Marta Shmatava, İlona Kosobuko ve Viktoryia Krupskaya'a ait karma sergi; Kazakistanlı sanatçılar İssim Arstanov, Manatbek Amanbayev, Zhanat Koshen, Almas Nurgozhayev ve Aizhan Omirbayeva'ya ait karma sergi; Kazakistan sanatçısı Manatbek Amanbayev'e ait baskı resim ve yağlı boyadan oluşan kişisel sergi ile Kosovalı sanatçı Ethem Baymak'a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

22/10/2019 14:42