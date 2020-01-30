GAÜ Ara Dönem Yatay Geçiş Başvuruları İçin Son Gün 5 Şubat

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere, kontenjanlar dahilinde 7 yıl kesintisiz burs imkanı verilecek.

Açıklamada, 2019-2020 Bahar Dönemi kurumlar arası geçişe, yalnızca KKTC’de bulunan üniversitelerde eğitim gören öğlencilerin başvuruda bulunabileceği belirtilirken, uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgelerin üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi GAÜ Öğrenci İşlerinden alınabilir.

30/01/2020 15:40