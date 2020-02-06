Kanat: BRTK Müdürü’nün açıklamaları gerçekle bağdaşmıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü’nün açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını savundu.

Kanat, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın yaklaşımının art niyet olarak değerlendirilmesi de inandırıcı değildir” dedi.

Bay-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan İbrahim Kanat, “Sayın Müdür terfileri açtıklarından bahsediyor! Terfiler geçmiş hükümet döneminde açılmıştır. Sendikanın önerileri doğrultusunda tayin terfilerin devam etmesi, hiyerarşik yapının toparlanması gerektiğiyle ilgili Müdür ve Yönetim Kuruluna gerekli uyarıları yapmıştır. BRTK Müdürü çalışanların çalışma koşullarını ve özlük haklarını düzelttiğinden bahsediyor! Yıllardır kadrosuz çalışan ve toplu iş sözleşmesine dahil olan çalışanları işten atmakla tehdit bile etmiştir.”ifadelerini kullandı.

BRTK Müdürü’nün yasa konusuna da değinerek, Yönetim Kurulu ile birlikte çalıştığını ancak sergilenen iyi niyete uygun yaklaşımı sendikadan görmediğini söylediğini savunan Kanat, “Sendika yasa taslağı üzerinde de gerekli önerilerini BRTK Yönetim Kuruluna vermiştir. BRTK yönetimi yasa taslağını Bakanlar Kuruluna göndereceğini söylemesine rağmen hala daha göndermemiştir. Bu nasıl iyi niyet?” dedi.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde BRTK Yönetim Kurulunun, müdürü sendika ile toplu iş sözleşmesini müzakere etmesi yönünde yetkilendirdiğini ve sendika ile uzlaşıya varıldığını belirten Kanat şöyle dedi:

“Uzlaşıya varılan metin üzerine imza dahi koymuştur. Sayın Müdür uzlaşıya varılan toplu iş sözleşmesi metnini Yönetim Kuruluna götürmüş Yönetim Kurulu da kendisinin imzalaması yönünde karar almıştır. BRTK Yönetim Kurulunun uzlaşıya varılan metin üzerinde tekrardan değişiklik yapmak istemesi, öncesinde almış oldukları kararla ters düşmektedir. Bu asla kabul edilemez.

Uzlaşılan toplu iş sözleşmesi metninin Maliye Bakanlığına gönderilmesi uyarısını yapmamıza rağmen kendisi bunu yapmamıştır. BRTK Müdürü uzlaşılan toplu iş sözleşmesini Maliye Bakanlığına bir an önce göndermesini talep ediyoruz. BAY-SEN olarak üyelerimizin haklarını korumak, adil ve eşit muamele yanında sosyal adalete uygun menfaatler sağlamak ve insan haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin yerleşmesine, gelişmesine yardımcı olmak ve insanlık onuruna yaraşır menfaatler sağlamak amacıyla vermiş olduğumuz sendikal mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi BRTK Müdürü’nün bir an önce BRTK Yönetim Kurulunda imzasını koyduğu metni hayata geçirmesini ve gereğini yapmasını talep ediyoruz.”

06/02/2020 15:13