YKP Avrupa Sol Partisi 6. Kongresine katılacak

YKP, gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin 13-15 Aralık tarihleri arasında İspanya’da yer alacak 6. Kongresine katılacak.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kongrede YKP’yi, Genel Sekreteri Murat Kanatlı temsil edecek.

Ana sloganı “Reset Europe, Go Left” (Avrupa’yı resetleyelim, Sola gidelim) olan kongrede, gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlanacak, birçok konuda kongre kararları alınacak, yeni üye, gözlemci ve partner üyeliklerin onanmasına ve yeni başkan ve sekretaryaya karar verilecek.

11/12/2019 14:56