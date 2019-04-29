Akacan'ın son transferi İncirli

Haberci Gazetesi ile Kıbrıs Türk Medyası'na hızlı bir giriş yapan işinsanı Bulut Akacan, deneyimli Gazeteci Serhat İncirli'yi transfer etti.

Kıbrıs Gazetesi ile ismi özdeşleşen, yaklaşık 3 yıldır da Kıbrıs Postası Gazetesi'nde günlük köşe yazıları ile okurları ile olan İncirli, bu sabah yayınladığı veda yazısı ile gazete okurlarına veda etti. Polat Alper ve Rasıh Reşat'a teşekkür eden İncirli, köşe yazıları ile bundan böyle Haberci Gazetesi'nde olacağını duyurdu. Kanal T'de sabah programı ile izleyenlerle birlikte olan İncirli'nin kurulum aşamasındaki Haberci Web TV'de de yer alması bekleniyor.