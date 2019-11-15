Kıbrıs Türk Kültür Derneği Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği , Kıbrıs Türk halkının, bağımsız devletini ilan ettiği 15 Kasım’ın 36’ncı yılını kutlarken güvenlik ve varlığını, sürdürülebilir bir zeminde daha da güçlendirdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu KKTC’nin kuruluşunun 36. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 15 Kasım’ın Kıbrıs Türkü’nün siyasi tarihinin en büyük günü olduğunu kaydederek, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını sağlayan siyasi gelişmeler ve neden ilan edildiği dikkate alındığında 15 Kasım 1983 tarihinin önemi ve büyüklüğü çok daha iyi anlaşılmakta ve değerlendirilmektedir” dedi.

Mesajında tarihi süreçler hakkında da bilgi veren dernek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, meşru hak ve çıkarlarını, bağımsızlığını, geri dönülmez şekilde güvence altına almak için kurulduğunu ifade etti.

Dernek mesajında şöyle dedi:

“Türk halkı, uluslararası antlaşmalarla ve tarihsel, siyasal, hukuki temellere dayalı elde ettiği egemen siyasi eşitliğini, bütün ada üzerindeki egemen kurucu ortak statüsünü, ayrı kimliğini korumak, kendi kendini egemen bir halk olarak özgür iradesiyle yönetmek, Kıbrıs'ta egemen, Rumlarla eşit, self-determinasyon hakkına sahip, demokratik değerleri temel alan, insan hakları başta olmak üzere evrensel değerleri yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline getiren çağdaş bir halk olduğunu ve siyasi, hukuki haklarının tamamen ihlal edildiği gerçeğini ısrarla görmek istemeyenlere göstermek, uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu hatırlatmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuş ve bugün 36. yaşını kutlamaktadır.”

“Yaşanan ve mevcut gerçekler ışığında artık Crans Montana modelinde ve Guteress Belgesi temelinde, Guterres-Anastasiadis-Akıncı arasında mutabık kalındığı ileri sürülen ‘referans kavramları’ kapsamında masaya oturulamaz ve ‘çözümün adı federal bir yapı’ olamaz.” diyen dernek, “Kıbrıs gerçekleri temelinde artık Uzlaşmanın adı, Egemen Eşitlik Temelinde İki Devletli uluslararası bir antlaşmadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yılını kutluyoruz.” İfadelerini kullandı.

15/11/2019 13:07