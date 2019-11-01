Sabiha Gökçen Havalimanı’nda danışma hizmeti verecek robot göreve başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan, test aşamasındaki danışma robotu göreve başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminaline konulan ve 'Aerobot' adı verilen robot ilk aşamada İngilizce ve Türkçe olarak yolculara destek verecek. Yolculara danışma hizmeti vererek, onların sorularını yanıtlayan robot, aynı zamanda yolcuların bilet bilgilerini okuyup, uçuş detaylarını da canlı olarak ekranına yansıtıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminalinin 10’uncu yıl dönümünde gidiş terminaline kurulan robot ile karşılaşan yolcular robotlardan uçuşları hakkında bilgi aldılar. Robot ile hatıra fotoğrafı çektiren yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirttiler. Öte yandan Sabiha Gökçen terminalinin hizmete girişinin 10. yılı nedeniyle konser veren bando ekibi eşliğinde bugün göreve başlayan robot dans ederek yolculara keyifli anlar yaşattı.

01/11/2019 15:21