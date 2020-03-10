8 ülkeden 25 sanatçının eserleri sergilendi

Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali Buğday Camii’nde açıldı. 

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10/03/2020

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8 ülkeden 25 sanatçının eserleri sergilendi
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 Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan 8 ülkeden 25 sanatçının resim, heykel, fotoğraf gibi eserlerinden oluşan sergi geçtiğimiz akşam Buğday Camii’nde açıldı. 
Gazimağusa Belediyesi’nin 1-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında sanatçıların 1 hafta süreyle ürettiği eserler sergilendi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Küratör Zühre Özkaraman, Festival Komite üyesi Arif Albayrak serginin açılışında konuşma yaptı.

10/03/2020 10:41
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