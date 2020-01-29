DAÜ Doktora Ve Yüksek Lisans Öğrencileri Diplomalarını Aldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre törene Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademik personel ve 200’e yakın lisansüstü mezun ile aileleri katıldı.

Tören, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreninde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının kemanda Ayşe Karaoğlan, çelloda Pınar Duruk Bayraktar ve piyanoda Yuliya Starastsenkara Yılmaz’ın yer aldığı Aeterna Piano Trio grubu sahne aldı.

Müzik dinletisinin ardından, 2019-20120 Akademik Yılı Güz Dönemi yüksek lisans mezunlarını temsilen DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Pazarlama Yönetimi Programı yüksek lisans mezunu Chipo Precious Shawa ve doktora mezunlarını temsilen Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Doktora Programı mezunu Sevil Aydınlık konuşma yaptı.

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise sözlerine Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar dileyerek başladı

DAÜ olarak mezunlarıyla gurur duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Osam, mezunların başarılarında payı olan tez danışmanlarına ve ailelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Osam, mezunlara sorgulamalarını daima bilimsel normlar çerçevesinde ve güçlü bir şekilde yapmaları tavsiyesinde bulundu.

2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi lisansüstü mezuniyet töreni, doktora öğrencilerinin diplomalarını almasıyla devam etti.

Doktora tez danışmanlarına ise Rektör Prof Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Yüksek Lisans mezunlarına diplomaların takdiminin ardından tören öğrencilerin keplerini havaya atması ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Saat 18.00’de mezunlar için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda kokteyl verildi.

29/01/2020 15:43