Dr. Zaim: Yanan sadece bir hastane katı değil, evimiz

Operatör Doktor Çağın Zaim Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yaşanan hastane yangını ile ilgili sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Yangından dolayı toplumun derin yaralar aldığını ve kötü etkilendiğini belirten Zaim birlik ve beraberlik içerisinde yaraların kısa sürede sarılacağını kaydetti.

Zaim'in paylaşımı şu şekilde;

"Hiç istemediğimiz, hayal dahi edemediğimiz bir felaket yaşadık. Aslında yanan sadece bir hastane katı değil, evimiz.

O katta yüzlerce insanımızın kalbine dokunduk. Hayatına aslında. Anne babasını yeniden hayata döndürdük bir evladın, ya da evladını bağışladık bir anne babaya. O ev dediğimiz; sadece doktorun- hemşirenin, sağlık çalışanının, bir partinin, bir zümrenin evi değil.

Bugünden geriye bakınca gördüğüm manzara da bu aslında. Evet; evimiz yandı. Canımız yandı.

Şimdi görüyorum ki; toplumsal bir sahiplenme var. Hepimiz bu sahiplenmeye katkı koymalıyız. Biz, doktorlar olarak elimizden geleni yapacağız.

Bende o serviste emek veren bir kişi olarak, bu toplumsal hassasiyete güvenerek çağrıya katılmak istiyorum. Bir an önce hepimizin kalbine dokunan yerimize kavuşmak için yardım çağrılarına kulak verelim. “Bize ne” demeden, bir an önce gereğinin yapılması için herkesi katkı koymaya çağırıyorum.

Bugün geriye bakınca, aslında hastanenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu toplumsal hassasiyetin bir an önce yerimize dönmek için yeterli olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Geriye doğru bir organizasyonla, hızlı bir yara sarma süreci kalıyor. Duyarlı herkese, bir doktor olarak teşekkür ederim. Şimdi birlik olma zamanı...

04/03/2020 13:19