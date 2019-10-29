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Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Trump'ı DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon nedeniyle tebrik etti

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29/10/2019

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Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir telefon görüşmesi yaptı.  Görüşmede Muhammed bin Selman, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump'ı tebrik ederken, Trump bin Selman'a "Suudi Arabistan'ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı" nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili konular da ele alındı.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

29/10/2019 09:42
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TAGS: haber, kıbrıs, bağdadi, trump, selman
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