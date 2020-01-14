Çavuşoğlu: Eğitimde popülist bir yaklaşımdan uzak duruyoruz

Mecliste söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde popülist bir yaklaşımdan uzak durduklarını söyleyerek, 2030 eğitim çalıştayına işaret etti, ilk taslağın paydaşlarla paylaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, amaçlarının eğitimde hedefleri parça parça değil vizyon 2030’la bütün halinde hayata geçirmek olduğunu dile getirdi, “Kaybettiğimiz yılları hızlı şekilde telafi etme niyetindeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Ne yaptığımızı bilerek hareket ediyoruz. Ülkenin eğitim seviyesini ileriye taşımak için ‘ben yaptım değil, biz yaptık’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Ortak hazırladığımız vizyona hizmet edeceğiz. Her fırsatı değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

14/01/2020 14:30