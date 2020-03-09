Çin koronavirüs aşısının klinik testlerine başlayacak

Çin’de başlayan salgın dünyaya yayıldı. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti. Can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu tehlike karşısında aşı geliştirilmesi için zamana karşı bir yarış yaşanıyor. Çin, nisan ayında acil durumlarda kullanılmak üzere bazı aşıların klinik testlerine başlayacağını duyurdu.

Yeni tip koranavirüs salgını büyümeye devam ediyor. Asya'dan Amerika'ya virüs dünyanın birçok ülkesine bulaştı. Virüse karşı etkili bir aşı ve ilaç henüz geliştirilemedi. Virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, aşı geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Virüsün ilk defa ortaya çıkmış olması aşı geliştirme çabalarını zorlaştırıyor. Bir aşı geliştirilse dahi klinik testlerin tamamlanmasının için aylar süreceği ifade edilmişti. Ancak Çin'den yapılan son açıklama umutları yeniden arttırdı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, acil durumlarda kullanılmak üzere bazı aşıların klinik testlerinin nisan ayında başlayacağını açıkladı. Yetkililer etkili bir aşının geliştirilmesi için vakalar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Virüse karşı etkili bir aşının ve ilacın bulunmayışı tedavi imkanlarını sınırlıyor. Ayrıca iyileşme süreleri de uzun zaman alıyor.

09/03/2020 10:11