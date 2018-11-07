Fetine’yi Ararken yarın KTGB Lokali’nde

Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” adlı belgesel yarın Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Konferans Salonu’nda gösteriliyor.Belgesel gösterimi saat 19.00’da başlayacak.

Dünya prömiyeri Selanik Belgesel Film Festivali’nde, Kıbrıs prömiyeri ise 13. Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde (LIDF) gerçekleştirilen ‘Fetineyi Ararken’ Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez KTGB Lokali’nde izleyiciyle buluşacak.

“Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” belgeseli, 6. AegeanDocs Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.

Belgeselde, 14 yıl önce Kıbrıs’a yerleşmiş olan Avustralyalı bir Kıbrıslı olan Pembe Menteş’in, evliliğe zorlanarak Filistin’e gönderilen ve ailesinin hiçbir zaman tekrar görüşemediği büyük halası Fetine Memiş’i bulmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor.

Belgesel ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda küçük yaşta para karşılığı ‘Araplara Satılan Kızlar’ın benzer hikayeleri de konu ediliyor.