Sağlık Bakanlığı “ 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” konferansı düzenledi
Sağlık Bakanlığı “ 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” konferansı düzenledi
31/05/2019
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Sağlık Bakanlığı,31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında konferans gerçekleştirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Talasemi Konferans Salonunda yapılan etkinlikte konuyla ilgili Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız sunum gerçekleştirdi.
Konferansa sağlık bakanlığı yetkilileri dışında, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.