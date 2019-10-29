Türkiye ara buluculuk konferanslarına ev sahipliği yapacak

Bu yıl "Barış İçin Uluslararası Arabuluculuk: Durum Değerlendirmesi ve İleriye Bakış" temasıyla düzenlenecek İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışını Çavuşoğlu ve Guterres yapacak. İlki 2012'de düzenlenen ve konusunda uzman yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getiren konferans, ara buluculuk alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı için önemli bir platform oluşturuyor. Türkiye, bu yılki konferans marjında, BM Genel Sekreteri'nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu üyeleriyle düzenleyeceği toplantının da ev sahibi olacak. Danışma kurulunda Finlandiya, Nijerya ve Kırgızistan'ın eski devlet başkanları, Ürdün, Cezayir, Tanzanya, Endonezya, Guatemala, Şili'nin eski dışişleri bakanları Afganistan'ın eski Kadın İşleri Bakanı ile BM ve bazı kuruluşların eski üst düzey yöneticileri bulunuyor. Konferans çerçevesinde barış ve ara buluculukta bölgesel ve uluslararası örgütlerin rolü ele alınacak, ara buluculuk ve barış çalışmalarındaki güncel durum hakkında BM Genel Sekreteri'nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu üyeleriyle bir panel düzenlenecek ve gelişen teknolojilerin barış çabalarına etkileri tartışılacak. Konferansta politika yapıcılar, diplomatlar, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, kadın ve gençlik grupları ile özel sektör temsilcileri arasında ara buluculuk bağlamında sinerji yaratılması, "bölünmelerin veya tekrarların önlenmesi yoluyla tamamlayıcılığın, eşgüdüm ve kapsayıcılığın artırılmasıyla ara buluculukta teknolojinin rolü" gibi konular ele alınacak.

İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı

İstanbul Arabuluculuk Konferansından hemen sonra ise Türkiye, 1 Kasım'da yine İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Üçüncü Arabuluculuk Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Açılış konuşmasını Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı "Etkin Arabuluculuğa Dair Yaklaşımlar: Kültürel Hassasiyetleri Gözeten Arabuluculuğun Rolü" temalı konferansa BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da katılacak. Konferans, İİT'nin ara buluculuk kapasitesinin gözden geçirilmesi, İİT Arabuluculuk Dostlar Temas Grubu'nun üzerinde mutabık kaldığı yol haritasının uygulanması bağlamında kültürel hassasiyetleri gözeten Arabuluculuk Davranış İlkeleri Rehberi'nin oluşum sürecine katkı sağlaması bakımından önem taşıyor.

29/10/2019 10:21