HABER KIBRIS

Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’ndan Cumhuriyet Konseri

Konser, 16 Kasım Cuma akşamı saat 20:00’da Raif Denktaş Kültür Ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

ads
12/11/2018

Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’ndan Cumhuriyet Konseri

Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “35. Yıl Cumhuriyet Konseri” isimli özel bir konser veriyor.

Konser, 16 Kasım Cuma akşamı saat 20:00’da Raif Denktaş Kültür Ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 75 kişilik Türk Halk Müziği Korosu tamamı Kıbrıs parçalarından oluşan 16 eserlik repertuvarını sanatseverlere sunacak.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Cumhuriyet, konser, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.