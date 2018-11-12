Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’ndan Cumhuriyet Konseri
Konser, 16 Kasım Cuma akşamı saat 20:00’da Raif Denktaş Kültür Ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
12/11/2018
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “35. Yıl Cumhuriyet Konseri” isimli özel bir konser veriyor.
Konser, 16 Kasım Cuma akşamı saat 20:00’da Raif Denktaş Kültür Ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 75 kişilik Türk Halk Müziği Korosu tamamı Kıbrıs parçalarından oluşan 16 eserlik repertuvarını sanatseverlere sunacak.