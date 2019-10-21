Meghan Markle: Arkadaşlarım bana Harry’den ayrıl dedi

Meghan Markle, ITV’de yayınlanan belgeselde düşes olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini anlattı. 38 yaşındaki Düşes, Tom Bradby’ye verdiği röportajda, eşi Prens Harry’ye kısaca “H” diye hitap ettiğini belirterek, “Uzun zamandır H’ye söylüyorum, sadece hayatta kalmak yetmez. Hayatın tek noktası bu değil. Başarmak ve mutlu hissetmek zorundasın. Soğukkanlı olma konusundaki İngiliz duyarlılığını uygulamaya çalışıyorum. Deniyorum, çok çabalıyorum” dedi. İngiliz arkadaşlarının başlarda kendisine Prens Harry ile ilişkisini bitirmesini, çünkü medyanın hayatını mahvedeceğini söylediklerini açıklayan Markle, bebeği Archie’ye hamileliğinde kameralar önünde olmaktan dolay ‘savunmasız’ hissettiğini söyledi. Markle şu ifadeyi kullandı: “Çok zordu. Şimdiki kocamla ilk tanıştığımda arkadaşlarım çok mutluydu, çünkü ben çok mutluydum. Ama İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim o harika biri ama bunu yapmamalısın çünkü İngiliz bulvar medyası hayatını altüst edecek’ dedi.” Sürekli evliliğine, hamileliğine ve doğumuna odaklanıldığını söyleyen Markle, “İyi olup olmadığımı soran pek fazla kişi yok” dedi

21/10/2019 10:32