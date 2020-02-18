WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Sosyal medya sitesi Facebook, 2014'ün şubat ayında 19 milyar dolarlık WhatsApp uygulamasını almayı planladığını duyurduğunda, birçok kişi bu uygulamanın, Facebook'un mevcut sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları portföyüne neler katabileceği konusunda ikna olmadı.

O zamanlar WhatsApp, aylık 465 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Aynı dönem Facebook'un kullanıcı sayısı ise 1,2 milyardı. ABD’de de çok popüler değildi.

Geriye dönüp bakarsak, uygulamanın kullanıcı tabanının o zamana göre 4 kattan fazla olduğu göze çarpıyor ve Facebook’un zamanlaması da bir hayli doğru gibi görünüyor.

Wall Street Journal’da çarşamba günü çıkan bir röportajda Facebook'un WhatsApp lideri Will Cathcart, mesajlaşma uygulamasının aylık 2 milyar aktif kullanıcıyı aştığını açıkladı.

WhatsApp, etkileyici bir dönüm noktasını geçen ikinci sosyal medya / mesajlaşma platformu. Diğeri mi? O da 2,5 milyar ile Facebook.

Hal böyle olunca artık kimse Facebook'un Instagram ve WhatsApp için toplam 20 milyar dolar karşılığında satın alma kararını sorgulamıyor.

Ancak dünyanın en büyük sosyal medya şirketi, birçok insanın çok güçlü hale geldiğini düşünmesi sebebiyle tekelciliğe karşı bir incelemeyle de karşı karşıya.

Son kazanç raporlarına göre 2,26 milyar kişi her gün en az 1 Facebook uygulaması (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) açıyor.

Bu nedenle bu uygulamaların ayrılması gerektiği görüşünde olanlar da var.

Öyle ya da böyle, milyonlarca kullanıcının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkan, dünya çapında hakkında soruşturma yürütülen Facebook, tüm skandallara rağmen sosyal medya hakimiyetini devam ettiriyor.

Kaynak: WhatsApp

18/02/2020 11:22