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Güngördü, Doğan Türk Birliği heyetini kabul etti

Güngördü, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Girne Belediyesi meclis üyesi Fırat Güçlüsoy da hazır bulundu.

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11/11/2019

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Güngördü, Doğan Türk Birliği heyetini kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde Girne Belediyesi meclis üyesi Fırat Güçlüsoy da hazır bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin spor yapmasının sağlıklı bir toplum yetişmesi için önemli olduğuna dikkat çekerek, imkanlar dahilinde Girne Bölgesinde faaliyet gösteren spor kulüplerine katkıda bulunacaklarını söyledi.

11/11/2019 17:25
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TAGS: Güngördü, Doğan, HABER, KBRIS, Türk, Birliği, heyetini, kabul, etti
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