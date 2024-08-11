4x400 bayrak yarışında zirve ABD'nin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 4x400 bayrak yarışını ABD takımı, olimpiyat rekorunu geliştirerek kazandı. Kadınlar 4x400 bayrak yarışında da altın madalya yine ABD'ye gitti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 4x400 bayrak yarışının finali yapıldı.

Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon ve Rai Benjamin'den oluşan ABD takımı, 2.54.43'lük derecesiyle Pekin 2008'deki ABD'nin olimpiyat rekorunu (2.55.39) geliştirerek altın madalyaya uzandı.

Bu disiplinde Botsvana takımı 2.54.53 ile gümüş, Büyük Britanya takımı ise 2.55.83 ile bronz madalya elde etti.

Kadınlarda da ABD kazandı

Stade de France'ta atletizm kadınlar 4x400 bayrak yarışının finali yapıldı.

ABD takımı 3.15.27'lik derecesiyle altın, Hollanda 3.19.50'lik derecesiyle gümüş, Büyük Britanya 3.19.50'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.