5 adımda mükemmel kırmızı ruj görünümü için yapılması gerekenler!

Kırmız rujda güzel bir görünüm için neler yapılmalı? 5 adımda püf noktasını sizler için sıraladık.

Elegan ve dikkat çekici duruşuyla her kadının olmazsa olmazı olan kırmızı ruju mükemmel bir şekilde uygulamak için bu adımları takip edin.

Ölü deriden kurtulun

Rujunuzu sürmeden önce işe dudaklarınızı hazırlamakla başlayın. Peeling yaparak tüm ölü derilerden kurtulabilirsiniz.

Nemsiz bırakmayın

Dudağı hazırlama esnasındaki en önemli adım elbette nemlendirme. Dudaklarınıza dudak maskesi yaparak yoğun nemlendirme sağlayabilir ya da dudak balmı ile kısa sürede nemli dudaklara sahip olabilirsiniz.

Çerçeve çizin

Dudaklarınız artık hazır! Şimdi en eğlenceli kısma yani dudakları çerçeveleme aşamasına geçiş yapıyoruz. Kullanacak olduğunuz ruj ile aynı tondaki ya da daha koyu bir tondaki dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyin. Dudaklarınızı daha büyük göstermek için çerçeveden biraz taşabilirsiniz.

İçini doldur

Ruj tercihiniz tamamen size kalmış. Mat, saten ve parlak bitişli... Dilediğiniz ruju tüm dudağınıza uygulayın

Kusurları giderin

Görünümünüzü tamamladıktan sonra kulak çubuğu ile fazlalıkları silebilir, kapatıcı (concealer) yardımıyla kusurları giderebilirsiniz. Artık hazırsınız!

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04/04/2022 17:43