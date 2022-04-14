5 adımdan evinizi hızlı temizleyin

Ev temizliğini 5 adımda tamamlamanın pratik bir yolunu mu arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz! Herkes temizlik yapmayı sevmez. Temizlik ve evin düzenlenmesi çoğu zaman sıkıcı bir görev haline de gelebilir ancak evinizin daha düzenli, temiz ve toplu olması, evinizde daha konforlu bir ortam sunar. Ev temizliğinin düzenli yapılması sayesinde hijyenin korunması ev halkının sağlığı için de önemlidir. Biz de sizler için 5 adımda evinizi daha hızlı temizlemenin yollarını anlattık!

Ev temizlerken zamanı daha iyi kullanmak, zamandan tasarruf etmek için yılların deneyimlerinden yararlanmak için bu maddelere mutlaka göz atın. Bu sayede evinizi çok daha hızlı temizleyecek, misafirleriniz gelmeden önce bir yorgunluk kahvesine zamanınız kalacak. Hazırsanız başlıyoruz! İşte ev temizlemenin 5 pratik yolu..

1-TEK BİR ODAYI DEĞİL TÜM EVİ TEMİZLEYİN

Mutfağı, banyoları ve ardından yatak odalarını temizlemek yerine tek hamlede bütün evi süpürebilmeniz mümkün. Paspaslama ya da toz alma işleminden herhangi birini seçip, aynı görevi evin her odasına yaparsanız temizlik daha verimli olabilir. Böylelikle temizliğe çok vakit ayırmadan daha kısa sürede tüm odaları süpürmüş olursunuz.

2-TEMİZLİK ARAÇLARINI BİR KUTUDA TOPLAYIN

Temizlik araç gereçleri için bir kovanız ya da bir çantanız mutlak olsun. Temizlemeniz gereken her şeyin taşınabilir tek bir yerde bulunması, işi bitirmeyi çok daha kolay hale getirir. Temizlerken alet aramak için zaman kaybetmezsiniz ve bir sonraki temizlik için bu araç gereçleri daha kolay toplarsınız.

3-DAĞINIKLIĞI TOPARLAYIN

Temizliğe başlamadan önce, odadan odaya gidin ve tüm dağınıklığı toparlayın. Eşyaları toparlarken eski olanları atıp atmama konusunda karar verin. Dağınıklıklar toparlandığı zaman evin temizliğini yapmak daha kolay olur. Eşyalar ne kadar derli toplu olursa siz de temizliğinizi o kadar kısa sürede bitirirsiniz.

4-TEZGAHLARI DEZENFEKTE EDİN

Evinizin içinde bulunan tezgahları, ev aletlerini, dolapları, kapı kollarını, ışıkları, TV uzaktan kumandalarını ve telefonları mutlaka silin. Bu yüzeyler genellikle çok fazla mikrop barındırır. Yüzeyler temizlenmediğinde mikropların artmasına ve yayılmasına sebep olur. Bu sebeple mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir.

5-BANYO VE TUVALET TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Banyo ve tuvaletin temizliğine ekstra özen gösterin. Tuvalet ve banyo en çok kirlenen ve mikrop barındıran yerlerin başında gelir. Kullandığınız temizlik malzemelerini banyo ve tuvaletin içerisine bolca dökün. Ardından lekelerin ve kirlerin çözülmesi için biraz bekletin. Bekleme işleminden sonra hemen ovalayın. Böylelikle temiz bir banyo ve tuvalete kavuşun. Düzenli olarak bu işlemi yapmak temizlik yaparken daha az vakit harcamanızı sağlayacak.

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14/04/2022 19:06