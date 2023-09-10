5 alışkanlığını değiştirdi, 130 kilo verdi! Nasıl yaptığını tek tek anlattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kiah Twisselman yıllarca diyet yapmayı denedi. Fazla kilolarından kurtulmak onun için çok zordu. Ne yapsa olmuyordu günden güne artan kiloları adeta başına bela olmuştu. Ta ki o olaya kadar. Bir seyahat sırasında yaşadıkları onun hayatını tamamen değiştirmesine sebep oldu.

Kiah Twisselman'ın başı kilolarıyla dertteydi. O güne dek ne yaptıysa, hangi diyet programını uyguladıysa hiçbirinde istediği sonucu alamadı. Yolu çok uzundu ve belli ki gerekli motivasyonu hiçbir şekilde elde edemiyordu. Ancak bir gün gerçek bir karar aldı ve artık tam zamanıydı!

Kiah çocukluğundan beri fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. Anne babası da aynı sorunu yaşıyordu. Bazen değişmenin imkansız olduğunu hayatının geri kalanında da kilolu biri olacağına inanıyordu. Ayrıca genetik olarak da diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunun farkındaydı. Yine de bu konuda bir şey yapabileceğinden emin değildi. Üstelik kilosundan dolayı hayatında yapmak istediği sıradan şeylerle uğraşmak onun için çok zorlayıcıydı tam da bu yüzden günden güne hayatın ona verdiği zevklerle ilgili pes ediyordu. Gerçek bir vazgeçiş hikayesiydi onunki...

Kiah'ın yaşam tarzını değiştirmek ve kilo vermek istemesine neden olan olay tam olarak Kentucky'den Arizona'ya giden bir uçakta yaşandı. Koltuğa oturduğunda artık oraya sığmadığını fark etti. Kemeri güvenli bir şekilde takabildiğinden emin olmak için emniyet kemeri uzatıcısı talep etmek zorunda kaldığında kendini çok kötü hissetti.

O zamanlar 25 yaşında olan Twisselman, mağdur rolünü oynamaktan vazgeçip artık gerçekten değişmesi gerektiğine karar verdi ve "Koşullarımın kurbanı olmayı bırakıp kararlarımı sahiplenmenin zamanının geldiğini biliyordum, böylece kendim için gerçekten istediğim hayatı inşa edebilirdim" diyerek ne kadar istekli olduğunu gösterdi.