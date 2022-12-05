5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla siyasiler, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluşlar ve dernekler mesaj yayımlıyor.

İşte 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları:

Taçoy: “Kadın devriminin önemli bir eşiği”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin, Cumhuriyet’in “kadın devriminin” önemli bir eşiği olduğunu kaydetti.

Taçoy, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, “Bugün, kadınların hayatın her evresine katılımlarının yadsınamaz bir gereklilik olduğu gerçeğinin yıl dönümüdür” diyen Taçoy, Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının teslim edilmesinin yıl dönümü olduğuna dikkat çekti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık tarihinin anlam ve önemini daha fazla idrak ettiklerini ve savunduklarını vurgulayan Bakan Taçoy, “Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi Cumhuriyet’in ‘kadın devriminin’ önemli bir eşiğidir. 5 Aralık 1934’te genç Cumhuriyet’in kadın yurttaşlarına verdiği bu haklar devrim niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk’ün, halkçı ve eşitlikçi devrimlerinin bir devamı olan bu hakların, kadınların toplumsal hayata güçlü şekilde katılmasında ve Türk toplumunun çağdaşlaşmasında büyük bir aşama olduğunu belirten Taçoy, “Kadınlarımız yüce varlıklarının yanı sıra, bilgileri ve yetenekleriyle günümüze ışık tutmakta, geleceğe olan inancımızı yücelterek, umutlarımızı tazelemektedirler” dedi.

-“Siyaset alanında da kadınlara ihtiyaç çok fazla”

Her alanda olduğu gibi siyaset alanında da kadınlara ihtiyacın çok fazla olduğunu ifade eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Kadınlarımızın seçmen olduğu kadar seçilen olarak da katılım göstermeleriyle ülkemizin demokrasi anlayışı daha da gelişecektir. Devlet yönetimine katılımları ise bizleri üst düzey bir kapasiteye taşıyacaktır.”

“Şunu asla unutmamalıyız ki, toplum olarak başarıyla çıktığımız her dönemde ve ileriye doğru attığımız adımların her evresinde kadınlarımızın katkısı büyüktür” vurgusu yapan Bakan Taçoy, şunları kaydetti:

“Onların olmadığı ya da geride durduğu hiçbir dönemde başarıya ulaşamayacağımızın bilinci içerisindeyiz. Halkımız çağdaş dünyada hak ettiği yere muhakkak ulaşacaktır ve kadınlarımızın ortaya koyacağı beceri ve üstün gayretler neticesinde olacaktır.”

Kıbrıs Türk kadınının, her zaman ve her koşulda ait olduğu topluma gurur duyacağı eserler ortaya koyduğunu ifade eden Taçoy, kadınların, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak, en güçlü saygı ve sevgilerini sundu.

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Sağlık Bakanı Altuğra: Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün çağdaşlık yolunda attığı her adımı yakından izlemiş ve uygulamıştır

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Altuğra mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş düşünce ve atılımları sonucu 5 Aralık 1934’te Türk kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş; bu hakkı Avrupa ülkelerinden çok önce kazanmıştır. Dünyanın o dönemki durumu, gelişmeler ve demokrasi tarihi dikkate alındığında bu adımın ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün çağdaşlık yolunda attığı her adımı yakından izlemiş ve uygulamıştır.

Ataoğlu: "Uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak insan olan herkesin görevidir"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kadına yönelik şiddetin sadece KKTC’nin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu kaydetti ve uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almanın insan olan herkesin görevi olduğunu vurguladı.

‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımlayan Ataoğlu, kadınların sevgi ve şefkatin simgesi olduğunu belirtti.

Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk´ün, seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam etmektedirler.

Kadınlarımız, toplumumuzun inşasında en önemli yapı taşlarından birisidir. Geçmişten günümüze kadar önemli başarı hikayelerine imza atan kadınlarımız bizlerin baş tacıdır.

Şunu da belirtmeliyim ki, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olan kadınların uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir.

Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın, ‘Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor; tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum.”

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Özçınar: "Kadınların, hayatın her alanında başarıyla görevde olduklarını görmek mutluluk verici"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadınların, hayatın her alanında başarıyla görevde olduklarını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Özçınar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 5 Aralık 1934’te, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri olan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Türk kadını, bundan tam 88 yıl önce, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle, en demokratik hakkına kavuşmuş oldu” dedi.

Kadınların, siyasal yaşamda ve yönetici kadrolarında daha da etkin olmalarının en büyük arzuları olduğunu ifade eden Özçınar, kadınların hakları için verecekleri her türlü mücadeleyi selamlayarak, bu anlamlı günü yürekten kutladı.

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Çeler: “Kadınlarımız, günümüzde demokrasimizin en önemli unsurlarındandır”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Zeki Çeler, mesajında, “Kadınlarımız, günümüzde demokrasimizin en önemli unsurlarındandır” ifadelerini kullandı.

Zeki Çeler’in seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Çeler mesajında şunları kaydetti:

“Kadın ailenin direğidir, sağlam, sağlıklı ve iyi bir aile güçlü bir halkın ve devletin temel koşuludur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleri sonucu, 5 Aralık 1934’de Türk kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, bu hakkı şu an gelişmiş olan birçok ülkeden çok önce kazanmıştır.

Kadınlarımız, günümüzde demokrasimizin, sosyal, siyasal, ekonomik yaşantımızın en önemli unsurları olup; bilimden sanata, spordan siyasete kadar, dünya çapında çok büyük başarılara imza atmaktadır.

Kadınlarımızın bilgisi, zekası, duyarlılığı ve şefkati sayesinde daha güzel yarınlara erişeceğimizden kuşkum yoktur.

Varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmaması dileklerimle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”

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Hasipoğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, çağdaş, demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmasının sağlanması için atılacak her adımın çok anlamlı olduğuna işaret etti.

Hasipoğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hasipoğlu mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin akıl ve bilimi temel alarak vatandaşlarını çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturduğunu, toplumsal yaşamın her alanında muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için köklü değişiklikler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu süreçte Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesinin sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, “Tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan bugün, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kadınların aile kurumunun temel taşı olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fedakarlığı, sevgisi, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek bizleri sevindirmektedir.

25 Aralık günü yapılacak olan yerel seçimlerde, sadece partimizden değil diğer tüm siyasi partilerden kadınlarımızı da ön saflarda görmek bizler için ayrı bir mutluluktur.

Bu vesile ile seçimlerde aday olan tüm belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına başarılar diler, bir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde daha hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı tüm kadınlarımıza teşekkür ederim”.

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: Kadınların yaşadıkları hak ihlalleri önce aile içinde başlıyor, yayılarak toplumsallaşıyor

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Savaşan, masajında “Kadınların yaşadıkları hak ihlalleri önce aile içinde başlıyor, yayılarak toplumsallaşıyor” dedi.

Kadınların mecliste ve pek çok noktada azınlıkta olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, yapılan hukuki düzenlemelere ve atılan olumlu adımlara rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından KKTC’de alınması gereken daha çok mesafe olduğunu söyledi.

Ülkede kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılığı gibi konuların üzerine gidilse de halen istenen noktadan uzak olunduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, seçilmişlere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve toplumun geneline eşitliğin sağlanmasının temini için önemli görevler düştüğünü kaydetti.

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Girne Belediye Başkanı Güngördü Kadın Hakları Günü mesajı

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliğine kent yönetiminde buna önem verdiklerini, kadınların hak ve eşitlik mücadelesini her koşulda desteklediğini belirtti.

Girne Belediyesi bünyesinde hizmet veren Danışma ve Destek Merkezi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin kurulmasıyla kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Güngördü, siyasette kadın ve erkek eşitliğini sağlamanın devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

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Gardiyanoğlu: Tüm kadınların eşit, adil ve korkusuz yarınlara sahip olabildiği gelecek ümidiyle kutluyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı kazanmasının 88’nci yıl dönümünü kutladı.

Gardiyanoğlu, mesajına "Ulu Önder Atatürk’ün kadınlara verdiği aydınlanma görevi, bugün hala önemini korumaktadır. Kadınların siyasetin öznesi olması, her alanda daha güçlü şekilde yer alması idealiyle ve Dünya Kadın Hakları Günü’nü, tüm kadınların eşit, adil ve korkusuz yarınlara sahip olabildiği gelecek ümidiyle kutluyorum” dedi.

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Kürşat Özer: 5 Aralık Kadınlar Günü’nü kutluyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özer mesajında “Evinde, tarlasında, üretime destek olan, istihdam oluşturan, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar birçok farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandıran Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yıldönümünü ve 5 Aralık Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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Maliye Bakanı Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şan, bir toplumunun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ve haklarla doğru orantılı olduğunu kaydetti. Şan, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türk Kadınına verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini her zaman kendine şiar edindiğini kaydeden Maliye Bakanı Alişan Şan, kadının önemli ve saygın bir yeri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Tarih boyunca milletimizin var oluş mücadelesinde canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün de çalışma hayatında, siyaset arenasında, yasama, yürütme ve yargıda, sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde… Kısacası toplumsal yaşamda önemli başarılara imza atmış, kalkınma hamlesi olan Cumhuriyetimizin yükselmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”

Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını diledi.

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05/12/2022 14:34