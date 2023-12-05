Türkiye ve Kıbrıs’ta birçok insanın kahve tercihinde ilk sırayı, kendine özgü tadı, kokusu ve bol köpüğüyle Türk kahvesi alırken, filtre kahve de vatandaşlarca tercih ediliyor.

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi. Bu tarihten itibaren Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin korunması amacıyla her yıl 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.

Bir kahve dükkanında çalışan Merve Tezer kahve tercihinin kişiden kişiye değiştiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kahveye ilgi her zaman var. Hafif lezzetleri sevenler, sütlü içecekleri tercih edebiliyor. Gün içerisinde çok kahve tüketen insanlar da genellikle sütsüz kahveleri içiyor. Şu an zincir kahve dükkanlarının etkisiyle kremalı veya tadı yoğun kahveler isteniyor ama Türk kahvesine ilgi her zaman yoğun. Lezzetli bir kahve için de çekirdeğin güzel olması her zaman önemli."

Kahve ticareti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2019-2022 döneminde toplam 93,8 milyon dolar kahve ihraç edildi.

İhracat bu yılın ocak-ekim döneminde de 31,8 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde en çok kahve satılan ülkeler 6,8 milyon dolarla Belarus, 3,1 milyon dolarla Rusya, 2,3 milyon dolarla Hollanda, 2,2 milyon dolarla ABD, 2,1 milyon dolarla KKTC olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türkiye'nin kahve ihraç ettiği ülke sayısı 148 oldu.

İthalat açısından bakıldığında ise 2019-2022 döneminde toplam 977,4 dolarlık dış alım gerçekleştirildi.

Bu yılın ilk 10 ayında ithalat 362,3 milyon dolar oldu. Anılan dönemde en çok kahve satın alınan ülkeler 218,5 milyon dolarla Brezilya, 27 milyon dolarla Hollanda, 16,5 milyon dolarla Hindistan, 12,7 milyon dolarla İtalya, 11,1 milyon dolarla Almanya olarak kayıtlara geçti. Türkiye, bu dönemde toplam 93 ülkeden kahve ithalatı gerçekleştirdi.