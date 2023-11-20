5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in son hali

Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer, son halini, smokin giyerek yaptığı özel çekimle gözler önüne serdi.

Fatoş Akkaya’nın objektifine poz veren ünlü komedyenin pozlarına hayranları övgüler yağdırdı.

Bir hayranı, "Abi madem zayıflayınca bu kadar yakışıklı oluyordun niye 30 yıldır vermedin bu kiloları" derken, bir başkası, "Az daha kilo verirsen hiç tanıyamayacağız" yorumunu yaptı. Pek çok takipçisi, "Filinta gibi olmuşsun" benzeri mesajlar yazdı.

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.

Demirer, geçtiğimiz ocak ayında konuk olduğu programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.

"Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun?' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi" şeklinde konuşan Demirer, kilo verme sürecini şöyle anlatmıştı:

"Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim."

Nisan 2022'de ise YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Demirer, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirmiş, şunları söylemişti:

"50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben."