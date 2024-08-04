5 ayrı trafik kazasında 2 yaralı... 4 tutuklu

Ülke genelinde dün meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 4 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında dün , Sertaç Zurnacı (E-31) yönetimindeki EK 380 plakalı cip araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya olarak anayolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Kurt’a (E-17) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya İ. Kurt, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dalağında yırtık teşhisi nedeniyle yapılan ameliyatın ardından, Dahiliye Servisinde gözetim altına alındı.

EK 380 plakalı araç sürücüsü Sertaç Zurnacı tutuklandı.

-Kaza yaptıktan sonra olay yerini terk eden şahıs tutuklandı

Öte yandan Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki ZVD 260 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve banketteki taşlara çarptıktan sonra, kimliği meçhul araç sürücüsü kaza yerinden ayrıldı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada, ZVD 260 plakalı araç sürücüsünün Umut Özmen (E-34) olduğunun belirlendiği ve bahse konu şahsın Çatalköy’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

-Kaza sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk ortopedi servisine kaldırıldı

İskele’de bir site içerisinde apartmanın önündeki park yerinde dün akşam 22.00 sıralarında, yaya David Fuga (E-11) güney istikametine yol tarafına doğru koştuğu sırada, o esnada doğu istikametine doğru seyreden Evrim Benzincioğlu (K-38) yönetimindeki VE 632 plakalı aracın sol arka yan kısmına çarptıktan sonra, konu aracın sol arka tekerleği David Fuga’nın ayakları üzerinden geçti.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan yaya Fuga’nın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde pelvis kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde gözlem altına alındığı, araç sürücüsü Benzincioğlu’nun aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

-Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde bu sabah 00.10 sıralarında, Oktay Özhot (E-28) 269 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 171 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Mersin Sokak’a giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından dışarıya çıkarak trafik levhasına ve elektrik direğinin gergi teline çarptı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Oktay Özhot tutuklandı.

-Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı, tutuklandı

Tuzla’da Hasan Güvenir Caddesi üzerinde bu sabah 03.30 sıralarında, Gökdeniz Onat (E-20) 99 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UH 061 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptı.

Polis açıklamasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yolun karşısında bulunan aydınlatma direğine aracının sağ yan kısmı ile çarptığı ve dere yatağına doğru savrulduğu belirtildi.

UH 061 plakalı araç, ön kısmı ile akasya ağacına da çarparak dururken, kaza sonucu yaralanan olmadı; araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.