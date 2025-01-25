5 bin 300 yıllık gizemli dili çözene 1 milyon dolarlık ödül!
Hindistan'da 5 bin 300 yıllık eski bir dilin şifresini çözebilecek kişiyi büyük bir ödül bekliyor. Tamil Nadu eyaleti, çoğu mühür ve çömlek gibi nesneler üzerine kazınmış yaklaşık 4 bin kısa yazıtta kullanılan dili çözebilen kişiye 1 milyon dolar verecek. Yazının şifresinin çözülmesi, araştırmacıların yönetim ve inançlar hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Ancak sayısız çabaya rağmen İndus dilinin gizemi bir türlü çözülemiyor.
25/01/2025
Hindistan'da 5 bin 300 yıllık dilin şifresini çözecek kişiyi 1 milyon dolarlık büyük bir ödül bekliyor.
Ülkenin güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaleti hükümeti, İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilecek kişiye 34,2 milyon Türk Lirası ödül verecek.
EYALET YÖNETİMİ ÖDÜLÜ DUYURDU
Tamil Nadu eyaletinin Başbakanı MK Stalin, İndus dili ile yerel alet edevatlar üzerinde bulunan yazılar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir çalışmanın yayınlanmasının ardından ödül duyurusu yaptı.
İndus Vadisi uygarlığı 5 bin 300 yıl önce kuzeybatı Hindistan ve Pakistan'da hüküm sürüyordu. Nüfusun genel olarak çiftçi ve tüccarlardan ve dünyanın en eski kent toplumlarından birini kurmuşlardı.
TOPLUMUN NEDEN ÇÖKTÜĞÜ BİLİNMİYOR
Toplumun arkasında hiçbir iz bırakmadan ani çöküşünün ardındaki nedenler ise bilinmiyor. Savaş ya da doğal afet kanıtı bulunamadı.
İşaret ve sembollerden oluşan yazı, çoğu mühür ve çömlek gibi küçük nesneler üzerine kazınmış yaklaşık 4 bin kısa yazıttan oluşuyor.
DİLİN KÖKENİ ÇÖZÜLEMİYOR
Araştırmacılar bu ilginç alfabeyi erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dilleri ve Sümerce ile ilişkilendiriliyor.
Yazının şifresinin çözülmesi araştırmacıların yönetim ve inançlar hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Ancak dilbilimcilerin ve arkeologların sayısız çabasına rağmen İndus dilinin gizemi çözülemiyor.