5 bin yıl önce soyu tükendi: Mamut DNA’sından köfte yapıldı

Hollanda’daki bilim müzesi Nemo’da, soyu tükenmiş bir yünlü mamutun DNA'sı kullanılarak üretilen dev bir köfte sergilendi.

Avustralyalı kültür eti şirketi Vow tarafından üretilen köfte, gerçek et için daha sürdürülebilir bir alternatif olarak nitelendirildi.

"ALTERNATİF ET ÜRETİM BİÇİMLERİ MÜMKÜN"

Vow'un kurucusu Tim Noakesmith, "Şu anda elde edebileceğiniz her şeyden tamamen farklı bir şey yapmak istedik. Mamutların soyu iklim değişikliği nedeniyle tükendi. Şu anda da geleneksel et yetiştiriciliği küresel ısınmaya neden olan faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden mamut DNA’sı kullanarak, alternatif et üretim şekillerinin mümkün olduğunu gösterdik.” diye konuştu.

Bununla birlikte köfte, miyoglobin adı verilen bir mamut geninin yerleştirildiği koyun hücrelerinden yapıldı. Vow'un Baş Bilim Sorumlusu James Ryall, "Et söz konusu olduğunda miyoglobin aroma, renk ve tattan sorumludur." dedi.

Ryall, Vow tarafından elde edilen mamut DNA dizisinde birkaç boşluk olduğu için, diziyi tamamlamak üzere Afrika fili DNA'sı eklendiğini ifade etti.

Ryall,, "Bu köftenin proteini tam anlamıyla 5 bin yıllık. Normalde ürünlerimizin tadına bakar ve onlarla oynardık. Ancak hemen deneyip tatma konusunda tereddüt ettik çünkü 5 bin yıldır var olmayan bir proteinden bahsediyoruz. Bu proteinin potansiyel alerjenitesinin ne olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok." diye konuştu.

Vow, kültürlenmiş eti, gıda olarak bu tür etlerin henüz düzenlenmediği bir pazar olan Avrupa Birliği'nde yerleşik hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.

İNSANLAR MAMUT ETİ YEDİ Mİ?

Mamutlar, yaklaşık 5 bin yıl önce nesillerinin tükendiği Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da yaşadı. İnsanlar, mamutları avlayarak etlerini tüketti.

Mağaralarda yapılan kazılarda, mamut kemikleri üzerinde kesilmiş et izleri ve ateşte pişirilmiş kemikler bulundu.

Bununla birlikte, mamut etinin tüketilmesiyle ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Çünkü mamutların nesli tükendikten sonra geçen binlerce yıl boyunca, mamut eti tüketmek mümkün olmadı. Ancak günümüzde, bazı araştırmacılar, mamutların DNA'sını kullanarak mamutların klonlanması ve yeniden ortaya çıkarılması gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

03/04/2023 15:11