5 buçuk aylık bebek yaşam savaşını kaybetti!

Ortaköy’de bir kreşte 26 Nisan 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu duran bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrasında yoğun bakıma kaldırılan 5 buçuk aylık bebek daha sonra tedavi amaçlı Türkiye’ye gönderilmişti. Bebeğin yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan olay nedeniyle polis yaptığı soruşturmada bakıcı B.N.E. ve okulun sahibi A.G. ile bir diğer bakıcı E.G. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Polisin olayla ilgili şahadetini değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, anlıların yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 biner TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2’şer kefilin 250 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.

Bebeğin ölümü sonrasında kreş sorumlularıyla ilgili suçun nevinin değişeceği bildirildi.