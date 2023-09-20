5 Çocuk Annesi Fatma Polat Çamlıca'nın Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Yoğun bakım servisinde hayatını Fatma Polat Çamlıca'nın ölüm sebebi araştırılıyor

ads ads ads ads
20/09/2023

ads
5 Çocuk Annesi Fatma Polat Çamlıca'nın Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Haspolat’ta ikamet eden 31 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Polat Çamlıca, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 18 Eylül 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında yoğun bakım servisinde tedavi görmekteyken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çamlıca'nın ölüm sebebinin belirlenmesi için yapılan otopside, kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni, tetkiklerin tamamlanmasının ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

20/09/2023 13:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Fatma Polat Çamlıca
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.