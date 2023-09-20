5 Çocuk Annesi Fatma Polat Çamlıca'nın Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Haspolat’ta ikamet eden 31 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Polat Çamlıca, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 18 Eylül 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında yoğun bakım servisinde tedavi görmekteyken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çamlıca'nın ölüm sebebinin belirlenmesi için yapılan otopside, kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni, tetkiklerin tamamlanmasının ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.